За дрифт возле детской площадки оштрафовали водителя под Белогорском

За дрифт возле детской площадки оштрафовали 21-летнего водителя под Белогорском, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по РК.
В итоге на нарушителя составили протоколы за отсутствие сигнала перед началом движения; за выключенные фары и за отсутствие страховки. Если мужчина продолжит дрифтовать или совершит ДТП, то может остаться без прав, уточнили в МВД.
Напомним, в Евпатории оштрафовали водителей за дрифт на Театральной площади. За неправильное маневрирование и остановку мужчине пришлось заплатить 2750 рублей. Второй автомобилист снимал происходящее на видео. Он тоже получил штраф.