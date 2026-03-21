Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За дрифт возле детской площадки оштрафовали водителя под Белогорском

Опасные маневры попали на камеру видеонаблюдения. Кадрами заинтересовались полицейские.

Источник: Аргументы и факты

За дрифт возле детской площадки оштрафовали 21-летнего водителя под Белогорском, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по РК.

В итоге на нарушителя составили протоколы за отсутствие сигнала перед началом движения; за выключенные фары и за отсутствие страховки. Если мужчина продолжит дрифтовать или совершит ДТП, то может остаться без прав, уточнили в МВД.

Напомним, в Евпатории оштрафовали водителей за дрифт на Театральной площади. За неправильное маневрирование и остановку мужчине пришлось заплатить 2750 рублей. Второй автомобилист снимал происходящее на видео. Он тоже получил штраф.