Ростовская автоинспекция уточнила количество пострадавших в ДТП с бензовозом

В аварии на трассе от Ростова до Таганрога пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция региона.

Ранее говорилось о четверых госпитализированных.

Полицейские обеспечивают проезд транспорта на месте ДТП со сгоревшим бензовозом.

Около полудня в районе хутора Пятихатки груженый бензовоз, направлявшийся в Таганрог, выехал на встречную полосу. Причиной неконтролируемого заноса стала неисправность левого переднего колеса.

Автоцистерна врезалась в легковые машины «ВАЗ-2110», Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. Топливо разлилось и начался пожар, который потушили через полтора часа.