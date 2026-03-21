Ростовская автоинспекция уточнила количество пострадавших в ДТП с бензовозом

В аварии на трассе от Ростова до Таганрога пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция региона.
Ранее говорилось о четверых госпитализированных.
Полицейские обеспечивают проезд транспорта на месте ДТП со сгоревшим бензовозом.
Около полудня в районе хутора Пятихатки груженый бензовоз, направлявшийся в Таганрог, выехал на встречную полосу. Причиной неконтролируемого заноса стала неисправность левого переднего колеса.
Автоцистерна врезалась в легковые машины «ВАЗ-2110», Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. Топливо разлилось и начался пожар, который потушили через полтора часа.