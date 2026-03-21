Среди погибших в ДТП с бензовозом под Ростовом оказался его водитель

Водитель бензовоза, попавшего в ДТП с четырьмя легковушками под Ростовом 21 марта, оказался в списке погибших. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Ростовской области.
По предварительным данным, авария произошла около 12:30.
— Бензовоз «ДАФ» ехал со стороны Ростова в направлении Таганрога. Водитель не справился с управлением. Машина пробила тросовое ограждение и выехала на встречную полосу. Затем грузовик опрокинулся и задел сразу четыре легковых автомобиля. Начался пожар, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Владимир Юрченко.
В результате погибли три человека. Среди них — водитель бензовоза. Еще трое пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура.
