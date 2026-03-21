Среди погибших в ДТП с бензовозом под Ростовом оказался его водитель

Под Ростовом после ДТП с бензовозом погиб его водитель и еще два человека.

Источник: Комсомольская правда

Водитель бензовоза, попавшего в ДТП с четырьмя легковушками под Ростовом 21 марта, оказался в списке погибших. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Ростовской области.

По предварительным данным, авария произошла около 12:30.

— Бензовоз «ДАФ» ехал со стороны Ростова в направлении Таганрога. Водитель не справился с управлением. Машина пробила тросовое ограждение и выехала на встречную полосу. Затем грузовик опрокинулся и задел сразу четыре легковых автомобиля. Начался пожар, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области Владимир Юрченко.

В результате погибли три человека. Среди них — водитель бензовоза. Еще трое пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура.

