5 лет колонии грозит 16-летнему волгоградцу за украденный шоколад

В Волгограде возбудили уголовное дело на подростка, укравшего шоколад в одном из магазинов популярной торговой сети.
Факт хищения установил сотрудник службы безопасности супермаркета. Просматривая записи камер видеонаблюдения, он увидел, как злоумышленник берет сладости с полки и скрывается с места преступления.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским установили личность похитителя. Им оказался 16-летний подросток. Он во всем сознался», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
За содеянное подростку грозит наказание до пяти лет колонии.
Ранее 22-летнего волгоградца заподозрили в подстрекательстве подростка на кражи.