Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Петербурга раскрыли дело об убийстве пенсионерки 20-летней давности

Виновника поймали в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Петербурга раскрыли дело об убийстве 20-летней давности. В декабре 2005 года в квартире дома на улице Седова в Невском районе нашли тело 61-летней пенсионерки. Неизвестный забил женщину молотком и скрылся. Было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть его тогда не удалось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. И только в 2026 году оперативники нашли новые зацепки.

Правоохранители получили данные о местонахождении предполагаемого убийцы и отправились в командировку в ДНР. Уже там, 19 марта, им удалось взять виновника. Мужчину задержали и доставили в Петербург.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет расследование, — рассказали в пресс-службе ведомства.