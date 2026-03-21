Полицейские Петербурга раскрыли дело об убийстве пенсионерки 20-летней давности

Полицейские Петербурга раскрыли дело об убийстве 20-летней давности. В декабре 2005 года в квартире дома на улице Седова в Невском районе нашли тело 61-летней пенсионерки. Неизвестный забил женщину молотком и скрылся. Было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть его тогда не удалось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. И только в 2026 году оперативники нашли новые зацепки.
Правоохранители получили данные о местонахождении предполагаемого убийцы и отправились в командировку в ДНР. Уже там, 19 марта, им удалось взять виновника. Мужчину задержали и доставили в Петербург.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Идет расследование, — рассказали в пресс-службе ведомства.