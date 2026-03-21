Сбивший насмерть женщину на «зебре» в Воронеже водитель получил два года колонии

В пресс-службе Железнодорожного районного суда Воронежа сообщили о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Трагедия произошла 31 октября 2025 года. Фигурант дела, управляя автомобилем Renault, двигался по бульвару Содружества. На участке от улицы Димитрова в сторону улицы Остужева, находясь на левой полосе, он совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Скорость автомобиля в момент аварии составляла не более 40 км/ч. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии-поселения. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на такой же срок.