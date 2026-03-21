Сбивший насмерть женщину на «зебре» в Воронеже водитель получил два года колонии

Трагедия произошла 31 октября 2025 года. Фигурант дела, управляя автомобилем Renault, двигался по бульвару Содружества. На участке от улицы Димитрова в сторону улицы Остужева, находясь на левой полосе, он совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Скорость автомобиля в момент аварии составляла не более 40 км/ч. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.