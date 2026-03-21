Одному из пострадавших в ДТП с бензовозом под Ростовом потребовалась операция

Медики одной из бригад стали очевидцами аварии. Машина возвращалась после транспортировки пациента в больницу Ростова-на-Дону. Благодаря этому первая помощь тяжелому пострадавшему была оказана незамедлительно. Для эвакуации двух других пациентов вызвали дополнительные экипажи.