Пожар на месте смертельного ДТП с бензовозом под Ростовом полностью потушили

Возгорание охватило 200 квадратных метров, к ликвидации привлекли 45 человек.

Источник: Комсомольская правда

Потушен пожар, который разгорелся при смертельном ДТП с бензовозом под Ростовом 21 марта. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Авария произошла на 34-м километре автодороги Р-280. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. После удара грузовик загорелся.

В результате ДТП погибли три человека. Среди них — водитель бензовоза. Еще трое пострадавших доставлены в больницу.

Прибывшие пожарно-спасательные расчеты потушили горящие машины. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Всего к ликвидации последствий привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

