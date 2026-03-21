Пожар на месте смертельного ДТП с бензовозом под Ростовом полностью потушили

Потушен пожар, который разгорелся при смертельном ДТП с бензовозом под Ростовом 21 марта. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
Авария произошла на 34-м километре автодороги Р-280. Бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. После удара грузовик загорелся.
В результате ДТП погибли три человека. Среди них — водитель бензовоза. Еще трое пострадавших доставлены в больницу.
Прибывшие пожарно-спасательные расчеты потушили горящие машины. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.
Всего к ликвидации последствий привлекли 45 человек и 16 единиц техники.
