Попал под дело курьер на мопеде, ударивший женщину в центре Воронежа

СУ СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в Центральном районе города. Об этом сообщили в ведомстве 21 марта.
Инцидент произошел на проезжей части улицы Никитинская. В соцсетях появилась информация о конфликте между женщиной-автомобилистом и курьером, передвигавшимся на мопеде. По предварительным данным, в ходе возникших разногласий мужчина применил насилие к женщине.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время следователи выполняют комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.