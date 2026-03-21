Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину арестовали за призыв к теракту в соцсетях в Петербурге

В 2024 году он разместил в соцсети призывы к террористической деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали мужчину, призывающего местных жителей к терроризму. Летом 2024 года мужчина разместил в мессенджере призывы к террористическим действиям, ответив на публикации в социальной сети. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Было возбуждено уголовное дело. 20 марта полиция задержала мужчину и предъявила ему обвинение. Во время допроса обвиняемый не признал свою вину.

— Обвиняемый и его защита просили суд назначить домашний арест или запрет на определенные действия, утверждая, что мужчина не совершал преступлений и его телефон мог быть использован кем-то другим на работе, — рассказали в пресс-службе городских судов.

В результате суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу до 19 мая 2025 года.