Жителя Казани арестовали за издевательства над 6-летней падчерицей

По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года мужчина систематически бил шестилетнюю девочку. Ситуация получила огласку — сотрудники органов опеки и попечительства заметили подозрительное поведение и сообщили в правоохранительные органы. В результате было возбуждено уголовное дело, и суд по ходатайству следователя поместил обвиняемого под стражу.