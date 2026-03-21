Ранее агентство сообщало, что 16 марта в Нижнеилимском районе произошло жуткое ДТП с участием большегруза и автомобиля Toyota RAV4. Водитель внедорожника успел покинуть свою машину перед тем как на неё опрокинулся загруженный лесовоз. Пассажир оставшийся в салоне автомобиля, к счастью, не пострадал.
Легковушка жестко столкнулась с лесовозом в Иркутской области
IrkutskMedia, 21 марта. Жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и лесовоза произошло на дороге между Братском и Усть-Кутом. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.