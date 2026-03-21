ФСБ задержала замдиректора общества «Знание»

Антон Сериков родился в августе 1980 года в Ростове-на-Дону. В 2002 году окончил Ростовский государственный университет. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии, позднее окончил докторантуру. Также проходил дополнительное обучение в МГИМО, Школе управления «Сколково» и Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Карьеру начал в Южном федеральном университете (ЮФУ), где с 2005 года работал преподавателем. Впоследствии занимал должности заведующего лабораторией, декана и заместителя директора по научной работе и экспертной деятельности. Участвовал в реализации научно-образовательных проектов, финансируемых за счет государственных и грантовых программ.