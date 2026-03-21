ФСБ задержала замдиректора общества «Знание»

Заместителю гендиректора общества «Знание», директору центра знаний «Машук» Антону Серикову предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). 20 марта Лефортовский районный суд Москвы отправил его под стражу до 18 мая, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования уголовного дела. Информацию РБК подтвердили два федеральных чиновника и собеседник, близкий к обществу «Знание».
Как уточнили источники РБК, сотрудники ФСБ задержали Серикова 18 марта. Через два дня судья Анна Антипова удовлетворила ходатайство следствия и арестовала его на два месяца. По данным собеседников РБК, Сериков находится в заключении в СИЗО «Лефортово». По статье о растрате ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Номер телефона Серикова недоступен уже несколько дней. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль переадресовал запрос РБК в пресс-службу. Пресс-служба общества на запрос не ответила. РБК также направил запросы в ЦОС ФСБ, центр знаний «Машук» и Минобрнауки.
19 марта Антон Сериков планировал принять участие в прошедшем в Сочи образовательном фестивале «ОбрФест». Он должен был выступить наряду с другими участниками — например, замглавы Минобрнауки Ольгой Петровой, вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, мэром Сочи Андреем Прошуниным. Мероприятие, как писала «Российская газета», нацелено на «осмысление и обсуждение стратегии развития профессионального образования и молодежной политики, а также хода реализации национальных проектов в России». На фестивале Сериков не выступил.
Антон Сериков родился в августе 1980 года в Ростове-на-Дону. В 2002 году окончил Ростовский государственный университет. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии, позднее окончил докторантуру. Также проходил дополнительное обучение в МГИМО, Школе управления «Сколково» и Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Карьеру начал в Южном федеральном университете (ЮФУ), где с 2005 года работал преподавателем. Впоследствии занимал должности заведующего лабораторией, декана и заместителя директора по научной работе и экспертной деятельности. Участвовал в реализации научно-образовательных проектов, финансируемых за счет государственных и грантовых программ.
Позднее работал в администрации президента, затем занял должность заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей». В 2022 году был назначен руководителем образовательного центра «Машук», а затем стал заместителем генерального директора общества «Знание» по образовательной деятельности.
Центр знаний «Машук», который возглавляет Сериков, позиционируется как всероссийская площадка по подготовке просветительских и управленческих кадров в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы. Он начал свою работу в 2022 году. По данным центра, за три года его программы прошли более 40 тыс. человек — педагоги, преподаватели, наставники и управленцы из различных регионов России.
Что такое общество «Знание»
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В 2021 году президент Владимир Путин призвал перезапустить работу общества «Знание» на современной цифровой платформе.
На официальном сайте «Знание» называется крупнейшей просветительской организацией России с богатой историей и традициями, главной площадкой страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми.