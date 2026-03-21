В екатеринбургской школе уборщица накинулась на пятиклассницу

В одной из школ Екатеринбурга уборщица накинулась на ученицу пятого класса. Как сообщает портал Е1, инцидент произошел в школе № 25 в Академическом районе.
Как сообщили Е1 очевидцы, сотрудница образовательного учреждения отказывалась пускать подростка в школу. Как видно на видео, женщина схватила школьницу за плечо и руку и с силой потащила к турникету. Пятиклассница при этом активно сопротивлялась, и в итоге ударилась об турникет.
В мэрии объяснили, что ученица сбежала с уроков в магазин. Когда вернулась, то ей сделали замечания. Школьница отреагировала на них агрессивно и выругалась матом.
Сотрудница школы потребовала вызвать классного руководителя, но пятиклассница отказалась. Поэтому женщина решила сама вытолкнуть ученицу из школы.
В мэрии также добавили, что девочка уже имела ранее проблемы: пропускает уроки и матерится. На следующей неделе пройдет заседание школьного совета профилактики. На нем будет решен вопрос о том, ставить ли подростка на внутришкольный учет.