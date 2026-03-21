Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один погиб и трое пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Астана-Алматы

Караганда. 21 марта. КазТАГ — Один человек погиб и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием автобуса и грузового автомобиля на трассе Астана-Алматы в Карагандинской области, сообщает eKaraganda.kz.

Источник: eKaraganda.kz

«21 марта около 5.00 на 747 км автодороги Астана — Алматы в районе поселка Сарышаган, примерно в 3 км от границы Жамбылской области произошло ДТП. (…) По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который стоял на обочине в попутном направлении. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия. Еще трое с различными травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 33 пассажира.