Гладков: Еще две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли еще две женщины. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В результате этого вражеского удара погибли еще две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов. Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Об ударе стало известно вечером того же дня. Изначально Гладков сообщил о двух погибших и одном раненом.