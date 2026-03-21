Мужчину осудили на 8 лет за поджог сожительницы в Дзержинске

Мужчину осудили на 8 лет за поджог своей сожительницы в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.
По данным полиции, покушение на убийство произошло на ул. Свердлова в апреле прошлого года. Между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности. В результате обвиняемый облил сожительницу горючей жидкостью и поджег.
Потерпевшую госпитализировали. Судмедэксперты квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.
