История с девочкой-маугли из Башкирии получила продолжение

О том, что в Башкирии нашли девочку-маугли, 21 марта сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что ребенок за 11 лет ни разу не ходил в школу и официально нигде не числится. Местные жители рассказали, что у девочки есть восемь старших братьев и сестер, которые с раннего возраста употребляют спиртное и ведут себя агрессивно, угрожая другим детям.