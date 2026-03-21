История с девочкой-маугли из Башкирии получила продолжение

В Башкирии проверяют семью, где ранее нашли 11-летнюю девочку без документов и образования. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина заявила «Газете.Ru», что ситуация взята на контроль.
«Ситуация по семье взята на контроль, подключены все службы профилактики», — сказала она.
О том, что в Башкирии нашли девочку-маугли, 21 марта сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что ребенок за 11 лет ни разу не ходил в школу и официально нигде не числится. Местные жители рассказали, что у девочки есть восемь старших братьев и сестер, которые с раннего возраста употребляют спиртное и ведут себя агрессивно, угрожая другим детям.
По данным канала, мать девочки не занимается воспитанием детей и не скрывает, что не регистрировала ребенка. Семья живет без постоянного дохода, ей помогают соседи и волонтеры.