ГАИ: Причиной аварии с груженым бензовозом стала неисправность грузовика

Причиной массовой аварии могла стать техническая неисправность большегруза. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, груженый топливом бензовоз, двигаясь в сторону Таганрога, из-за технической неисправности переднего левого колеса выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями Ваз 2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo. Это привело к разливу горюче-смазочных материалов и возгоранию, говорится в публикации.
О самой аварии стало известно в тот же день. В результате столкновения погибли три человека.
