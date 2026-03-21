«Напал перед уроком без объяснения причин»: в Тольятти школьник получил перелом руки в потасовке с одноклассником

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку из-за конфликта в школе № 23 в Тольятти. Поводом стала размещенная в соцсетях информация о потасовке между учениками шестого класса.
По предварительным данным, все случилось 18 марта 2026 года перед уроком физкультуры. Жительница Тольятти написала в соцсетях, что на ее сына напал одноклассник.
«Одноклассник без объяснения причин и предупреждения напал на моего сына, когда тот спокойно сидел на лавочке перед уроком. Он бил его ногами и руками, в результате чего у ребенка гематомы и перелом левой руки», — рассказала мать пострадавшего мальчика.
Женщина утверждает, что это не первый подобный случай. Якобы нападавший уже проявлял агрессию в отношении ее сына и других одноклассников. Ситуацию прокомментировали в департаменте образования Тольятти. В ведомстве подтвердили, что между учениками произошла потасовка:
«Причина конфликта выясняется, проводятся беседы с учащимися. Организована работа школьной службы примирения».
В субботу, 21 марта, стало известно, что региональные СК и прокуратура организовали проверки по факту случившегося. Они устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Также сотрудники правоохранительных органов оценят действия должностных лиц школы.