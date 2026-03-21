Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетная опасность объявлена в Тульской области

На территории Тульской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона.

Сегодня украинский беспилотник ударил по промзоне местного предприятия в населённом пункте Грузское Борисовского района Белгородчины. Один человек получил осколочное ранение грудной клетки — пострадавшего в экстренном порядке доставили в центральную районную больницу в соседнем Борисове. Также ещё 4 женщины погибли в результате удара дрона по соцобъекту в Белгородcкой области.

