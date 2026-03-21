Ракетная опасность объявлена в Тульской области

Сегодня украинский беспилотник ударил по промзоне местного предприятия в населённом пункте Грузское Борисовского района Белгородчины. Один человек получил осколочное ранение грудной клетки — пострадавшего в экстренном порядке доставили в центральную районную больницу в соседнем Борисове. Также ещё 4 женщины погибли в результате удара дрона по соцобъекту в Белгородcкой области.