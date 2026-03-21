Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Три человека пострадали в ДТП на пересечении Симферопольского шоссе и Болотниковской улицы на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
— По предварительным данным, примерно в 18:35 на пересечении Симферопольского шоссе и Болотниковской улицы произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадали три человека, — приводит информацию от ведомства ТАСС.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Вечером того же дня в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца также произошло ДТП. В связи с затруднениями движения водителей призвали искать пути объезда.