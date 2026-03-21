ФСБ задержала замдиректора общества «Знание» по делу о растрате

Заместителю генерального директора общества «Знание» и директору центра знаний «Машук» Антону Серикову предъявлены обвинения в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). 20 марта Лефортовский районный суд Москвы решил поместить его под стражу до 18 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием уголовного дела. Эту информацию также подтвердили два федеральных чиновника и собеседник агентства, близкий к обществу «Знание».
По данным источников, Сериков был задержан сотрудниками ФСБ 18 марта. Два дня спустя судья Анна Антипова удовлетворила ходатайство следствия и назначила ему арест на два месяца. Сериков находится в СИЗО «Лефортово». За растрату ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Номер телефона Серикова недоступен уже несколько дней. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль перенаправил запрос агентства в пресс-службу, которая не ответила на обращение, говорится в материале.
Ранее столичный суд заочно заключил под стражу бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Он является фигурантом дела о многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур. Это не первый раз, когда Ананьев оказывается под следствием. В 2017 году он вывел из банка 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов за день до того, как ЦБ РФ начал процесс санации (оздоровления) кредитной организации.