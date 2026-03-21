ФСБ задержала замдиректора общества «Знание» по делу о растрате

Ранее столичный суд заочно заключил под стражу бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Он является фигурантом дела о многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур. Это не первый раз, когда Ананьев оказывается под следствием. В 2017 году он вывел из банка 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов за день до того, как ЦБ РФ начал процесс санации (оздоровления) кредитной организации. Подробности этой истории — в материале «Вечерней Москвы».