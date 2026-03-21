ПВО уничтожила 71 беспилотник ВСУ за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
До этого в оборонном ведомстве отчитались, что в период с 07:00 до 14:00 ПВО уничтожила 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Оружие противника перехватили в небе Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан.