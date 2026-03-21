Мужчина в Петербурге съел стекло разбитого им бокала и напал на врачей

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудников скорой помощи. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудников скорой помощи. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Согласно словам свидетелей, инцидент начался с того, что пьяный житель города разбил бокал и начал есть стекло. В связи с этим ему вызвали скорую помощь. Однако, когда врачи прибыли на место, мужчина набросился на них. В результате он повредил стекло выдвижной двери машины скорой помощи.

— Около шести часов утра наряд вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с машины скорой помощи, находившейся на Владимирской площади. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, — сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

Дебошира госпитализировали под охраной росгвардейцев. Водитель скорой помощи подал заявление о случившемся.

Еще один похожий случай произошел на прошлой неделе под Новосибирском. Мужчина с протезом напал на бригаду скорой помощи и разбил стекло автомобиля искусственной конечностью. В СМИ писали, что его возмутила ампутация, которую он считал неоправданной.