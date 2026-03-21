Число пострадавших при обстреле Димоны выросло до 39

Не менее 39 человек получили ранения в ходе ракетного удара по городу Димона на юге Израиля. Такие цифры в субботу, 21 марта, озвучили в национальной службе скорой помощи еврейского государства (MDA).
Среди раненых — ребенок. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Изначально в MDA сообщали о 20 пострадавших в результате обстрела.
Город Димона расположен в пустыне Негев. Там находится национальный центр ядерных исследований. Его считают главным ядерным объектом страны.
Тегеран подтвердил, что нанес ракетный удар по Димоне. Иранские военные заявили, что атака стала ответом на удар по ядерному объекту в Натанзе.