Мэр Анапы рассказала, когда в городе заменят загрязненный мазутом песок

Для полной замены загрязненного мазутом песка на пляжах Анапы потребуется еще три месяца. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.
Она отметила, что часть галечных пляжей уже полностью очищена.
— Нами уже разработана карта-схема. Чтобы в полном объеме завершить замещение загрязненного песка, потребуется три месяца, — пояснила глава города.
Кроме того, она уточнила, что для песчаных пляжей существуют свои правила, касающиеся возвращения к курортному сезону. В тестовом режиме был очищен один из пляжей, который прошел все необходимые экспертизы. Это поможет в восстановлении других участков побережья, передают «Вести».
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.
При этом 13 февраля суд в Краснодарском крае назначил владельцам затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» штрафы в размере 30 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно. 4 апреля российское правительство отчиталось о том, что расследование случившегося завершено.