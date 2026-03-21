В Самаре ищут ушедшего из дома мальчика

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Самаре разыскивают девятилетнего ребенка, который ушел из дома днем 21 марта и не вернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.
«Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший [мальчик] 2016 года рождения, который 21 марта ушел из дома на улице Победы в Кировском районе областного центра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик имеет крепкое телосложение и рост 158 см. Он был одет в длинную куртку цвета хаки, синюю шапку с оранжевой наклейкой в виде очков, синие спортивные штаны и коричневые штаны. Ребенок не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи.
Ориентировка направлена также в правоохранительные и волонтерские организации.