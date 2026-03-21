Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КБР на чиновников мэрии Нарткалы завели дело

Причиной стала халатность при содержании многоквартирного жилого дома и создание там «невыносимых условий для жизни».

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Нарткале (КБР) в отношении сотрудников мэрии по факту халатности при содержании многоквартирного жилого дома и создания там «невыносимых условий для жизни», сообщили в региональном управлении СК.

«По версии следствия, сотрудники местной администрации города Нартакалы Урванского района с начала 2019 года по настоящее время не обеспечили надлежащее содержание дома по ул. Кабардинской, в том числе не определили управляющую компанию для обеспечения текущего ремонта здания. Это повлекло многочисленные протечки кровли, разрушение кирпичной кладки и поражение стен грибком и плесенью, создав опасные и невыносимые условия для жизни и здоровья проживающих граждан, в том числе инвалидов и лиц из числа детей-сирот», — отметили в СК.

Урванским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи проводятся сбор доказательств, назначено проведение судебной экспертизы.