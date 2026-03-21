В КБР на чиновников мэрии Нарткалы завели дело

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Нарткале (КБР) в отношении сотрудников мэрии по факту халатности при содержании многоквартирного жилого дома и создания там «невыносимых условий для жизни», сообщили в региональном управлении СК.
«По версии следствия, сотрудники местной администрации города Нартакалы Урванского района с начала 2019 года по настоящее время не обеспечили надлежащее содержание дома по ул. Кабардинской, в том числе не определили управляющую компанию для обеспечения текущего ремонта здания. Это повлекло многочисленные протечки кровли, разрушение кирпичной кладки и поражение стен грибком и плесенью, создав опасные и невыносимые условия для жизни и здоровья проживающих граждан, в том числе инвалидов и лиц из числа детей-сирот», — отметили в СК.
Урванским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи проводятся сбор доказательств, назначено проведение судебной экспертизы.