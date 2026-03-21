Глава СК затребовал доклад о нарушениях в сфере ритуальных услуг на Вологодчине

В декабре 2025 года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о недопустимых действиях ритуальной организации по захоронению погибшего воина спецоперации. Выяснилось, что на фоне существующего порядка бесплатного захоронения погибших участников СВО ритуальная организация брала плату с родственников за так называемые сопутствующие услуги. В связи с вскрывшимися фактами глава региона заявил о декриминализации всей похоронной сферы и передаче ее с 1 января 2026 года под контроль областного главного управления по похоронному делу. Позже глава Вологды Сергей Жестяников сообщил об увольнении руководителей ритуальных служб, где брали плату за похороны бойцов СВО.