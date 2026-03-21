Глава СК затребовал доклад о нарушениях в сфере ритуальных услуг на Вологодчине

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования по делу о нарушениях в сфере оказания ритуальных услуг в Вологодской области. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.
«Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нарушениях в сфере оказания ритуальных услуг в Вологодской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, в интернете сообщалось о противоправных действиях в сфере оказания ритуальных услуг в Вологодской области. Профильные структуры, действуя совместно с одним из предпринимателей, организовали предоставление земель для погребения за денежное вознаграждение, а также принуждали местных жителей оплачивать необоснованно высокие тарифы для оказания похоронных услуг.
В феврале в следственном управлении СК РФ по области сообщили ТАСС о том, что в регионе возбуждены уголовные дела о взяточничестве и превышении полномочий в похоронной сфере в отношении двух бывших руководителей и предпринимателя. Фигуранты задержаны, они получили не менее 1,1 млн рублей взяток.
В декабре 2025 года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о недопустимых действиях ритуальной организации по захоронению погибшего воина спецоперации. Выяснилось, что на фоне существующего порядка бесплатного захоронения погибших участников СВО ритуальная организация брала плату с родственников за так называемые сопутствующие услуги. В связи с вскрывшимися фактами глава региона заявил о декриминализации всей похоронной сферы и передаче ее с 1 января 2026 года под контроль областного главного управления по похоронному делу. Позже глава Вологды Сергей Жестяников сообщил об увольнении руководителей ритуальных служб, где брали плату за похороны бойцов СВО.