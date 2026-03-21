Суд в Петербурге арестовал мужчину за призывы к терроризму в Telegram

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Игоря Плая, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Арест продлится до 19 мая 2026 года. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, не позднее 22 июня 2024 года обвиняемый в ответ на публикации в одном из Telegram-каналов призвал пользователей мессенджера к совершению террористических актов. Мужчина был задержан 20 марта 2026 года, после чего ему предъявили обвинение. На допросе он свою вину не признал.

В суде Плай и его адвокат просили о домашнем аресте или запрете определенных действий. Обвиняемый заявил, что не совершал преступлений, и предположил, что его мобильным телефоном могли воспользоваться другие люди на рабочем месте. Однако суд не усмотрел оснований для более мягкой меры пресечения и удовлетворил ходатайство следствия, говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Чите 42-летнего уроженца города, который позднее переехал в Петербург. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к ударам по Крымскому мосту. По данным следствия, фигурант участвовал в Telegram-чатах антироссийской направленности. Следственный отдел УФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении него уголовное дело.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше