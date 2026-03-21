Причиной ДТП в Ростовской области стала неисправность переднего колеса бензовоза

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Причиной ДТП с тремя погибшими в Ростовской области стала техническая неисправность переднего левого колеса бензовоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
В ведомстве уточнили, что водитель бензовоза допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с движущимися четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов и возгорание транспортных средств, площадь пожара составила 200 кв. м. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали, их госпитализировали. Один пациент находится в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести.