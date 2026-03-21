При ударе по израильской Димоне, где находится ядерный объект, ранены 39 человек

В результате ракетного обстрела израильского города Димона, где расположен национальный центр ядерных исследований, пострадали 39 человек. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи Израиля.

Источник: Life.ru

По данным медиков, среди раненых есть ребёнок, его состояние оценивается как тяжёлое. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Димона находится в пустыне Негев на юге Израиля. Город известен тем, что там с 1960-х годов действует ядерный центр, который, по оценкам международных экспертов, используется для производства ядерного оружия.

Ранее Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в Димоне, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. В заявлении подчёркивается, что это станет ответом на действия США и Израиля по дестабилизации власти. Официальных комментариев КСИР пока не поступало.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.