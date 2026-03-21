При ударе по израильской Димоне, где находится ядерный объект, ранены 39 человек

Ранее Иран пригрозил нанести удар по израильскому атомному реактору в Димоне, если Тель-Авив продолжит попытки сменить режим в Исламской Республике. В заявлении подчёркивается, что это станет ответом на действия США и Израиля по дестабилизации власти. Официальных комментариев КСИР пока не поступало.