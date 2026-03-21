Сальдо: убившим главу Совета депутатов Новой Каховки грозит пожизненный срок

ГЕНИЧЕСК, 21 марта. /ТАСС/. Пятерым террористам, причастным к гибели в октябре 2025 года главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании пяти человек, устроивших теракт против Леонтьева. По данным СК, действуя под контролем украинских кураторов, подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание. Один из исполнителей признался, что целью было запугивание населения.
«У них [террористов] изъяты взрывчатка и огнестрельное оружие — готовились к новым убийствам. Теперь будут сидеть вплоть до пожизненного. И каждый, кто думает, что можно посягать на жизнь и здоровье наших людей или по-другому помогать украинским неонацистам, должен понять: возмездие обязательно его настигнет. Мы помним погибших и не прощаем предателей», — написал он в Telegram-канале.
Сальдо поблагодарил сотрудников ФСБ и СК за задержание пятерых террористов, причастных к гибели Леонтьева, отметив, что силовики задержали их «профессионально, без лишнего шума».