По делу об убийстве женщины на северо-западе Москвы задержали еще двух курьеров

Даниил Секач под влиянием мошенников приехал на Строгинский бульвар, чтобы вскрыть сейф в квартире. Дверь ему открыла дочь потерпевшей. Когда предпринимательница вернулась домой, Секач избил ее и ударил два раза ножом в бедро. Затем он выбросил деньги и драгоценности из окна. На улице их подобрала девушка, которую также развели мошенники. Впоследствии она передала их подростку. Девушку задержали спустя несколько дней после преступления. Позднее суд заключил ее под стражу. Секач также находится в СИЗО. Он пробудет под арестом до 15 мая.