По делу об убийстве женщины на северо-западе Москвы задержали еще двух курьеров

В Москве задержаны еще двое соучастников аферы, в рамках которой футболист Даниил Секач убил предпринимательницу Екатерину Ч.. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 года рождения. Об этом стало известно в субботу, 21 марта.
По версии следствия, 20-летний Егор Ш. и 19-летний Никита С. выполняли роль «курьеров». Они забрали часть похищенных из квартиры на Строгинском бульваре ценностей и передали их другим участникам мошеннической схемы. Оба задержанных проживали в Лобне, один из них занимался продажей автозапчастей, передает Telegram-канал Baza.
Ранее, 18 марта, силовики задержали в Москве студента одного из колледжей, который забрал деньги убитой футболистом Даниилом Секачом предпринимательницы. Позже он рассказал, что передал похищенные спортсменом деньги по цепочке следующему курьеру мошенников.
Даниил Секач под влиянием мошенников приехал на Строгинский бульвар, чтобы вскрыть сейф в квартире. Дверь ему открыла дочь потерпевшей. Когда предпринимательница вернулась домой, Секач избил ее и ударил два раза ножом в бедро. Затем он выбросил деньги и драгоценности из окна. На улице их подобрала девушка, которую также развели мошенники. Впоследствии она передала их подростку. Девушку задержали спустя несколько дней после преступления. Позднее суд заключил ее под стражу. Секач также находится в СИЗО. Он пробудет под арестом до 15 мая.