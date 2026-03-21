Стримерша из Китая умерла во время прямого эфира из-за инсульта

Китайская стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом Сестра Ван Чжа, скончалась во время прямого эфира, который в тот момент смотрели тысячи зрителей. Об этом сообщает издание People.
39-летняя блогерша вела трансляцию, посвященную продаже одежды из магазина. Примерно через полчаса после начала эфира она пожаловалась зрителям на сильную головную боль, а также обратилась к сотрудникам с просьбой вызвать скорую помощь, отметив, что может потерять сознание. Спустя несколько секунд после этого она действительно потеряла сознание.
Прибывшие на место медики госпитализировали стримершу, однако спасти ее не удалось. Уточняется, что причиной смерти стало кровоизлияние в ствол мозга, относящееся к числу наиболее тяжелых форм инсульта.
По имеющимся данным, Ван Ефэй уделяла работе и проведению прямых трансляций около 11 часов в день и испытывала недостаток сна. У женщины осталась четырехлетняя дочь.
