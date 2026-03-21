В Петербурге арестовали мужчину за призывы к терактам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга арестован за публичные призывы к совершению терактов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в Telegram-канале.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постанови избрать в отношении Игоря Плая меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотренны ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (3 эпизода).
По данным следствия, Плай в 2024 году в ответ на публикации в Telegram-канале призвал к осуществлению террористической деятельности неограниченный круг лиц из числа пользователей мессенджера.
20 марта Плай был задержан, свою вину он не признал. Как заявил суду Плай, он не совершал преступлений, его телефоном имели возможность «воспользоваться третьи лица на рабочем месте».
Уточняется, что обвиняемый и защитник попросили избрать в качестве меры наказания домашний арест или запрет определенных действий. Плай будет находиться под стражей до 19 мая 2026 года.