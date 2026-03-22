СК: задержаны ещё два фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

В Московской области задержали еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре. Подозреваемыми стали молодые люди 2005 и 2007 г.р. Об этом оповестили в пресс-службе СК по Москве.
Установлено, что фигуранты осуществляли деятельность курьеров. Они передали часть похищенного в квартире женщины имущества соучастникам дела.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении», — рассказали в СК.
Трагедия произошла 14 марта. В результате действий мошенников погибла 48-летняя жительница Москвы. Убийцу в дом пустила ее 16-летняя дочка. Девочку обманули мошенники, представившись сотрудниками силовых органов. Они заявили, что в дом нужно впустить якобы «их» человека для проведения оперативно-розыскных мероприятий.