СК: задержаны ещё два фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

Правоохранители задержали в Подмосковье еще двух подозреваемых по делу об убийстве женщины в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Московской области задержали еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве женщины на Строгинском бульваре. Подозреваемыми стали молодые люди 2005 и 2007 г.р. Об этом оповестили в пресс-службе СК по Москве.

Установлено, что фигуранты осуществляли деятельность курьеров. Они передали часть похищенного в квартире женщины имущества соучастникам дела.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении», — рассказали в СК.

Трагедия произошла 14 марта. В результате действий мошенников погибла 48-летняя жительница Москвы. Убийцу в дом пустила ее 16-летняя дочка. Девочку обманули мошенники, представившись сотрудниками силовых органов. Они заявили, что в дом нужно впустить якобы «их» человека для проведения оперативно-розыскных мероприятий.