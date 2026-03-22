В Башкирии возбудили дело о халатности из-за 11-летней девочки без документов

В Уфимском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав несовершеннолетних в многодетной семье. Поводом послужила публикация в социальных сетях. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.
По данным следствия, младший ребенок в семье — 11-летняя девочка — официально не зарегистрирована, не имеет документов и не посещает образовательное учреждение. Местные жители сообщали, что дети предоставлены сами себе и проживают в неудовлетворительных бытовых условиях, а должностные лица органов системы профилактики не принимали мер по защите их прав.
— По данному факту Уфимским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), — говорится в сообщении.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики, ответственных за контроль за условиями жизни и воспитания детей в этой семье.
