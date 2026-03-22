СК задержал двух молодых курьеров по делу футболиста-убийцы

Ранее столичные следователи восстановили хронологию убийства предпринимательницы, совершенного 20-летним футболистом Даниилом Секачом на глазах у её дочери. Мошенники, обрабатывавшие спортсмена с февраля, убедили его, что он участвует в секретной операции, и отправили в Москву. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. После убийства он продолжил выполнять абсурдные указания, похитил деньги и ценности, а затем выбросил добычу из окна. Футболиста задержали в гостинице, ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.