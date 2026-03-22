Прокуратура Владивостока ищет виноватых в травмировании женщины на аварийной лестнице

Подтверждено, что 19 марта 2026 года женщина при падении с лестницы, которая давно находится в аварийном состоянии, получила множественные травмы, в том числе перелом левой ноги. Также установлено, что жильцы дома № 11 по улице Сафонова, откуда ведёт лестница, неоднократно обращались в различные инстанции по вопросу её ремонта.
Начаты следственные мероприятия по выявлению лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию указанной лестницы, и установлению иных обстоятельств несчастного случая.
Проверка инициирована по сообщениям об инциденте в СМИ и социальных сетях.
Предположительно лестница относится к городскому имуществу. Стараниями местного депутата её планировалось отремонтировать в этом году.
В план ремонта городского имущества на текущий год администрация обещает внести и несколько виадуков, однако лишь при условии, что найдётся финансирование на это. Сейчас городские бригады ремонтируют аварийный спуск к железнодорожной станции мыс Чуркин после процедуры выявления ответственной организации (полномочия делили мэрия и «РЖД»).