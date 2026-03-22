Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Владивостока ищет виноватых в травмировании женщины на аварийной лестнице

После падения женщины с лестницы на улице Сафонова во Владивостоке в Следственном комитете РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ — халатность, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Источник: ДЕЙТА

Подтверждено, что 19 марта 2026 года женщина при падении с лестницы, которая давно находится в аварийном состоянии, получила множественные травмы, в том числе перелом левой ноги. Также установлено, что жильцы дома № 11 по улице Сафонова, откуда ведёт лестница, неоднократно обращались в различные инстанции по вопросу её ремонта.

Начаты следственные мероприятия по выявлению лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию указанной лестницы, и установлению иных обстоятельств несчастного случая.

Проверка инициирована по сообщениям об инциденте в СМИ и социальных сетях.

Предположительно лестница относится к городскому имуществу. Стараниями местного депутата её планировалось отремонтировать в этом году.

В план ремонта городского имущества на текущий год администрация обещает внести и несколько виадуков, однако лишь при условии, что найдётся финансирование на это. Сейчас городские бригады ремонтируют аварийный спуск к железнодорожной станции мыс Чуркин после процедуры выявления ответственной организации (полномочия делили мэрия и «РЖД»).