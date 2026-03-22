Прокуратура Владивостока ищет виноватых в травмировании женщины на аварийной лестнице

Подтверждено, что 19 марта 2026 года женщина при падении с лестницы, которая давно находится в аварийном состоянии, получила множественные травмы, в том числе перелом левой ноги. Также установлено, что жильцы дома № 11 по улице Сафонова, откуда ведёт лестница, неоднократно обращались в различные инстанции по вопросу её ремонта.