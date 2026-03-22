В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ранее объявленная в украинской столице воздушная тревога отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены работали в городе более часа. Предупреждение об угрозе с воздуха также перестало действовать в Днепропетровской и Кировоградской областях.
В красной зоне находятся Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.
