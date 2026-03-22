Гражданин США осуждён в Находке на 3 года колонии

Приморский краевой суд восстановил срок апелляционного обжалования приговора, вынесенного в конце 2025 года гражданину США Доминику Майклу К, об этом сообщило издание «Золотой мост». Находкинский городской суд приговорил его к трём годам и одному месяцу колонии-поселения за незаконное лишение свободы и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести местной жительнице. Потерпевшая добивается пересмотра наказания.
Как установил суд, в 2025 году Доминик Майкл К. совершил преступления, предусмотренные статьями 127 — незаконное лишение свободы и 112 — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести УК РФ. Жительница Находки Т., ставшая жертвой, не согласилась с назначенным наказанием и подала апелляционную жалобу. Однако Находкинский горсуд отказал в её принятии, сославшись на пропуск срока. Потерпевшая настаивала, что приговор был выдан ей поздно. Краевой суд отменил этот отказ и восстановил срок для обжалования.
Это не первый эпизод, когда 30-летний американец попадает в поле зрения правоохранителей. В 2024 году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ: он уклонился от прохождения медкомиссии, дактилоскопии и фотографирования. Тогда К. отделался штрафом в 2 тысячи рублей, объяснив свои действия тем, что приехал к отцу, давно живущему в Находке и имеющему российское гражданство.
Теперь же инцидент перешёл в уголовную плоскость. Потерпевшая и её адвокат настаивают на более строгом наказании, считая, что три года колонии-поселения не соответствуют тяжести совершённых преступлений. Краевой суд, восстановив апелляционное производство, дал стороне возможность представить дополнительные доводы.