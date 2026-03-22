Массовая гибель буревестников и дельфинов произошла на севере побережья Болгарии

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия уже происходила недавно в другом уголке Европы. У берегов Шотландии на мель выбросились десятки китов, и спасти удалось лишь единицы. Как выяснилось позже, стая погибла, потому что не оставила одну самку в беде — она не смогла справиться с тяжёлыми родами.