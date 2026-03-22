На Кубе произошло тотальное отключение электричества

ГАВАНА, 22 мар — РИА Новости. Очередное глобальное отключение электричества произошло на всей территории Кубы, сообщило министерство энергетики страны.
«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — говорится в сообщении в соцсети X.
Предыдущее отключение Национальной электроэнергетической системы произошло всего несколько дней назад, в понедельник, восстановительные работы продолжались до среды.
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».