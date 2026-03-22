На Кубе произошло тотальное отключение электричества

На Кубе произошло очередное глобальное отключение электричества.

Источник: Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

ГАВАНА, 22 мар — РИА Новости. Очередное глобальное отключение электричества произошло на всей территории Кубы, сообщило министерство энергетики страны.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Протоколы по восстановлению уже разрабатываются», — говорится в сообщении в соцсети X.

Предыдущее отключение Национальной электроэнергетической системы произошло всего несколько дней назад, в понедельник, восстановительные работы продолжались до среды.

