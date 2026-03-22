В каких селах Казахстана есть риск подтопления

Главы экстренных служб провели мониторинг территорий.

Источник: МЧС РК

В преддверии паводкового периода в Казахстане усиливают координацию между регионами, передает BAQ.kz.

Руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей вместе с представителями «Казводхоза» провели рабочую встречу, чтобы заранее снизить возможные риски.

Одним из ключевых этапов стал облёт территорий, расположенных ниже Селетинского водохранилища. Специалисты с воздуха оценили состояние русла реки Селета, её пропускную способность и текущую ситуацию с водой. Такой мониторинг позволяет заранее выявить проблемные участки.

Отдельно определили места, где может понадобиться проведение взрывных работ — это необходимо для предотвращения заторов и обеспечения свободного прохождения воды.

В зоне особого внимания оказались сёла Изобильное, Шалаксор, Кулыколь и Каратал. При увеличении сбросов воды здесь сохраняется риск подтопления. Под угрозой находятся около 100 домов, в которых проживают примерно 400 человек.

По итогам встречи выработан чёткий план взаимодействия служб. Основная задача — не допустить чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей в период паводков.