Врач тульского клуба оказал помощь двум пассажирам рейса Москва — Хабаровск

Врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич, который летел с командой на матч в Хабаровск, оказал первую помощь двум пассажирам. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сначала в ходе 7-часового перелета Москва — Хабаровск одна из пассажирок потеряла сознание из-за падения артериального давления. Врач «Арсенала» привел ее в чувство. Он постоянно следил за состоянием пациентки, у которой обмороки повторялись.
За 2 часа до посадки в Хабаровске врача вызвали к мужчине с эпилептическим припадком. Доктор Чмуневич оказал необходимую помощь и по прилету в аэропорт назначения передал пациентов хабаровским медикам.
«Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета. Спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», — отметил Аркадий Чмуневич.