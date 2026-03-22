Месть за выговор: работник поджег магазин в селе Приморья из-за замечания начальника

Полиция задержала 38-летнего работника магазина стройматериалов, который устроил поджог торгового павильона в селе Михайловка Приморского края из‑за конфликта с владельцем, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Мужчина, находившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, получил замечание от работодателя, после чего решил отомстить.
По данным полиции, злоумышленник приобрел в соседнем магазине зажигалку, вернулся в торговую точку, проник в подсобное помещение, где располагался склад со стройматериалами, и с помощью опилок совершил поджог. Общая сумма причиненного ущерба составила около 2 млн рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России “Михайловский” задержали подозреваемого и доставили его для разбирательства в отдел полиции, где задержанный дал признательные показания», — уточнили в ведомстве.
Следственным подразделением ОМВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.
Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.