Месть за выговор: работник поджег магазин в селе Приморья из-за замечания начальника

Полиция задержала 38-летнего работника магазина стройматериалов, который устроил поджог торгового павильона в селе Михайловка Приморского края из‑за конфликта с владельцем, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Мужчина, находившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, получил замечание от работодателя, после чего решил отомстить.