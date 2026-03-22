Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 марта, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАХ.
21 марта в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
21 марта при атаке украинских дронов на Саратов пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, в результате инцидента получили повреждения несколько домов в городе — в них частично выбило стекла. На месте работали специалисты профильных служб.