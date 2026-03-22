ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Власти уточнили, что на месте падения обломков дрона уже работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Информацию о других последствиях не земле не уточнили.
Ранее, 21 марта, средства противовоздушной обороны РФ за шесть часов перехватили 71 украинский БПЛА самолётного типа. Атаке подверглись 10 регионов России, включая Московскую область.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.